Άκρως συγκινητικές στιγμές καταγράφηκαν σήμερα, Κυριακή του Θωμά, στα Σούρμενα, με Ποντίους από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συγκεντρώνονται για το μεγάλο ταφικό τους έθιμο, στο οποίο η Ανάσταση «συναντά» τη μνήμη των προγόνων τους.

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, ένα μεγάλο πλήθος άρχισε να μαζεύεται στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σουρμένων, για τη Θεία Λειτουργία. Μετά, με μια μεγάλη πομπή με τις παραδοσιακές φορεσιές τους, κινήθηκαν προς το Κοιμητήριο. Οι εικόνες που καταγράφηκαν ήταν μοναδικές: Οι οικογένειες μαζεύτηκαν στους τάφους των ανθρώπων τους, έστρωσαν τραπεζομάντηλα και εκεί απλώθηκαν μεζέδες, κόκκινα αυγά, ούζο και τσουρέκια. Ακολούθως τελέστηκε τρισάγιο σε κάθε τάφο. Τη σιωπή και τις νοσταλγικές συζητήσεις για τους ανθρώπους τους που χάθηκαν «έσπαγε» ο σπαρακτικός ήχος της ποντιακής λύρας.

Οι Πόντιοι των Σουρμένων αναβιώνουν το Ταφικό Έθιμο, που έφεραν από τον Ιστορικό Πόντο, εδώ και 103 χρόνια. Και φέτος, η συγκίνηση ήταν διπλή, καθώς την τιμητική του είχε ο Σύλλογος Ποντίων από το Ρόιτλινγκεν της Γερμανίας. Τα μέλη του ταξίδεψαν από την ξενιτιά για να βιώσουν για πρώτη φορά το έθιμο στις ρίζες του, προσδίδοντας έναν ξεχωριστό τόνο στην τελετή, όπου τελέστηκε τρισάγιο σε κάθε τάφο ξεχωριστά.

«Δεν μπορώ να περιγράψω τι σημαίνει για εμάς που ζούμε την προσφυγιά»

Τα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Ρόιτλινγκεν μίλησαν στο Orange Press Agency, φανερά φορτισμένα από τη μοναδική εμπειρία.

Η χορεύτρια Κλεονίκη Παπαδοπούλου σημείωσε ότι «είναι τιμή μας που μας καλέσανε στα Σούρμενα και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την εμφάνιση, για όλα αυτά που είδαμε χθες και αυτά που θα δούμε. Δεν μπορώ να περιγράψω τι συναίσθημα είναι αυτό για μας που ερχόμαστε τόσο μακριά. Εμείς το ζούμε κάθε μέρα αυτό που ζήσανε οι πρόσφυγές μας σε ξένη χώρα και είναι απίστευτο συναίσθημα».

Ο πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου, Αλέξανδρος Θεοδοσιάδης τόνισε ότι «ήρθαμε από τη Γερμανία με τα παιδιά μας. Μεγάλη μας συγκίνηση αυτό που ζήσαμε σήμερα. Το ταφικό έθιμο είναι η πρώτη φορά που το ζούμε. Είναι κάτι το οποίο έχουμε φέρει από την πατρίδα και είναι σημαντικό να κρατάμε τις παραδόσεις και τις ρίζες μας για να το μεταδίδουμε στα παιδιά μας. Ειδικά για τα δικά μας παιδιά που ζουν στο εξωτερικό και δεν έχουν τέτοια βιώματα».

Από την πλευρά του, ο Σάββας Χουρσανίδης είπε ότι «μας καλέσανε σήμερα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή και μας άρεσε πάρα πολύ. Αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που μπορούμε να έρθουμε στα πάτρια εδάφη». Ο Δημήτρης Τόλιος εξέφρασε τη συγκίνησή του λέγοντας ότι «σήμερα είμαστε εδώ στους τάφους και το βράδυ είναι η σειρά μας να δείξουμε στον κόσμο τι μαθαίνουμε έξω στην ξενιτιά, όπου είναι λίγο πιο δύσκολα πιστεύω να κρατάμε τα έθιμα των προγόνων μας».

Και πολιτικές παρουσίες στο ταφικό έθιμο -Διαμαντοπούλου: «Ένα έθιμο που κρατά ζωντανή τη μνήμη του ποντιακού Ελληνισμού»

Το παρών στην αναβίωση του εθίμου έδωσαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ, καθώς και ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, σε δήλωσή της στο Orange Press Agency τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης:

«Εκατόν τρία χρόνια τώρα η Ένωση Ποντίων στα Σούρμενα αναβιώνει το ταφικό έθιμο. Είναι ένα έθιμο που έρχεται από χιλιάδες χρόνια πριν, από τον Πόντο, που το έχουν κρατήσει ζωντανό, όπως ζωντανή μένει η μνήμη του ποντιακού Ελληνισμού. Και όλοι μας, είτε Πόντιοι είτε όχι, κλίνουμε το γόνυ σ’ αυτή την τεράστια προσπάθεια που έχουν κάνει και κρατούν ζωντανό τον ποντιακό πολιτισμό. Θέλω κι εγώ να συγχαρώ την Ένωση Ποντίων Σουρμένων που σήμερα έφερε εδώ τους Πόντιους από όλη την Ελλάδα αλλά και από τη Γερμανία. Χριστός Ανέστη!»