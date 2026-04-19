Ένας ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά στη Λουιζιάνα, σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σπίτια τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα), δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ, Γουέιν Σμιθ.

Τα θύματα ήταν ηλικίας από ενός έως περίπου 14 ετών, είπε ο Σμιθ. Συνολικά 10 άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς.

Ο ένοπλος αργότερα πέθανε μετά από καταδίωξη με αστυνομικούς που πυροβόλησαν εναντίον του ύποπτου, είπε ο Σμιθ.

Ο ύποπτος έκλεψε ένα αυτοκίνητο ενώ έφευγε από το σημείο των πυροβολισμών και ακολουθήθηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με τον Σμιθ.

Police in Shreveport, Louisiana say 8 children were killed in a domestic shooting. The suspect was also killed by responding officers. pic.twitter.com/WuaGGOf3mq — Breaking911 (@Breaking911) April 19, 2026

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξακολουθούν να συγκεντρώνουν λεπτομέρειες για τον τόπο του εγκλήματος, ο οποίος εκτείνεται σε τρεις τοποθεσίες. Μερικά από τα παιδιά που πυροβολήθηκαν είχαν σχέση με τον ύποπτο.

«Αυτή είναι μια εκτεταμένη σκηνή που δεν μοιάζει με τίποτα που έχουμε δει ποτέ οι περισσότεροι από εμάς», πρόσθεσε ο ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ,