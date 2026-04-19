Με σαφή επικράτηση της ΠΑΣΚΕ και ενίσχυση της δύναμής της, ολοκληρώθηκε το 39ο συνέδριο της ΓΣΕΕ. Οι αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 19 Απριλίου ανέδειξαν τη Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ – δημοκράτες συνδικαλιστές) στην πρώτη θέση με σημαντική διαφορά, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την κυριαρχία του απερχόμενου προέδρου, Γιάννη Παναγόπουλου.

Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι τα εξής: Ψήφισαν 430, έγκυρα 429, άκυρα 1, λευκά 0.

Η Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ – δημοκράτες συνδικαλιστές) έλαβε 184 ψήφους, 42,89% (από 40,73% το 2023) και 20 έδρες (από 19 έδρες).

Η ΔΑΣ έλαβε 114 ψήφους, 26,57% από 22,98% το 2023, και 12 έδρες (από 11).

Η ΔΑΚΕ έλαβε 70 ψήφους, 26,57% από 22,98% το 2023 και 8 έδρες (από 9).

Η ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ έλαβε 24 ψήφους, 5,59% από 6,53% το 2023 και 2 έδρες (από 3).

Η ΕΝΟΤΗΤΑ έλαβε 14 ψήφους, 3,26% από 3,66% το 2023 και 1 έδρες (είχε 1).

Η ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΝ.ΕΡΓΑ 11 ψήφους, 2,56% και 1 έδρα.

Η ΕΑΚ έλαβε 10 ψήφους, 2,33% (από 6,01%) και 1 έδρα (από 2).

Η Αγωνιστική Ταξική Ενότητα έλαβε 2 ψήφους, 0,46% από 0,48% το 2023

Ο Γιάννης Παναγόπουλος αναμένεται να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την ηγεσία της τριτοβάθμιας οργάνωσης, μετά από μια συνεχή πορεία 20 ετών στο τιμόνι της, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε πως «δεν θα γίνω ο φελλός στο μπουκάλι», υπονοώντας ότι προτίθεται να «ανοίξει τον δρόμο» για νεότερους σε ηλικία συνδικαλιστές.