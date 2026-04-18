Μια εξαιρετική σεζόν κάνει ο Ανδρέας Ντόη στην Πορτογαλία με την φανέλα της Ρίο Άβε, με τον Έλληνα αμυντικό χαφ να πετυχαίνει το πρώτο του τέρμα.

Συγκεκριμένα, στην εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου απέναντι στην ΑΒΣ, στο 80ο λεπτό του αγώνα, μετά από κεφαλιά συμπαίκτη κατέβασε την μπάλα και με σουτ από την μικρή περιοχή ισοφάρισε σε 2-2 για την Ρίο Άβε.

Ο Ντόη την φετινή σεζόν έχει παίξει σε 28 παιχνίδια με την Πορτογαλική ομάδα και έχει και δύο ασίστ. Εκτός από τον Ντόη, στο αρχικό σχήμα της Ρίο Άβε ξεκίνησαν και οι Βρουσάι, Μάνσα, Μπράμπετς, Άμπεϊ και Σπίκιτς, ενώ αλλαγή μπήκε ο Παπακανέλλος.