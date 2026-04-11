Στην Ισπανία βρίσκεται η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, όπου σήμερα Μεγάλο Σάββατο (13:00) θα αντιμετωπίσει την Σαμπαντέλ στον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης του Champions League.

Οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα θέλουν τη νίκη, ώστε να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final-4 της Μάλτας.

Ο Γιώργος Ντόσκας, στις δηλώσεις του τόνισε για την σημερινή αναμέτρηση: «Πρώτο ματς στην προημιτελική φάση, απέναντι σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στο ευρωπαϊκό πόλο, τα τελευταία χρόνια.

Είναι μια δύσκολη έδρα. Παρόλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε τη νίκη και να κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση μας στο Final-4».

Η Χριστίνα Σιούτη από την πλευρά της είπε: «Ο πρώτος προημιτελικός με την Σαμπαντέλ είναι ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα και το γνωρίζουμε καλά. Πρέπει να το προσεγγίσουμε με απόλυτη σοβαρότητα και συγκέντρωση, ειδικά από τη στιγμή που πρόκειται για τον πρώτο αγώνα και μάλιστα, εκτός έδρας.

Εχουμε δουλέψει πολύ καλά αυτές τις ημέρες στην προετοιμασία μας και είμαστε έτοιμες να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό μέσα στο νερό. Στόχος μας είναι, να πάρουμε τη νίκη, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Το κλειδί για εμάς θα είναι η άμυνα. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένες, πειθαρχημένες στο πλάνο μας και να δείξουμε την απαιτούμενη ένταση σε όλη τη διάρκεια».