Για περισσότερες από 24 ώρες ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι δίπλα στο φέρετρο του πατέρα του, Μιρτσέα, σφίγγοντας το χέρι σε όλους όσους έχουν περάσει από το γήπεδο του Βουκουρεστίου για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου έχει προκαλέσει θλίψη σε όλους στη Ρουμανία και πάνω από όλα στην οικογένειά του, με τον γιο του να βρίσκεται συνεχώς δίπλα στη σορό του και να μην έχει φύγει ούτε για μια στιγμή, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας.

Από το μεσημέρι της Τετάρτης (8/4), όταν και μεταφέρθηκε στην Arena Nationala η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο Ραζβάν είναι συνεχώς εκεί, δεν έχει φύγει ούτε για μια στιγμή και σφίγγει το χέρι σε όλους όσους έχουν περάσει από εκεί και υπολογίζεται ότι είναι περισσότεροι από 10.000.

Το λαϊκό προσκύνημα θα συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) και η κηδεία έχει προγραμματιστεί για τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4).