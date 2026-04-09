Το όνομα του Μιρτσέα Λουτσέσκου θα δοθεί στο νέο γήπεδο που κατασκευάζεται και θα χρησιμοποιεί η Ντιναμό Βουκουρεστίου, στην οποία εργάστηκε για μια πενταετία, με απόφαση της κυβέρνησης της Ρουμανίας.

Ο θάνατος του Λουτσέσκου βύθισε στο πένθος τους συμπατριώτες του και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ενώ πλήθος κόσμου σπεύδει να τον αποχαιρετήσει καθώς η σορός του έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Πολλές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου έχουν εκφράσει τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατό του και η ρουμανική κυβέρνηση αποφάσισε να τον τιμήσει δίνοντας το όνομά του στο νέο γήπεδο που κατασκευάζεται για τη Ντιναμό Βουκουρεστίου.

Ο Λουτσέσκου είχε εργαστεί σε αυτή από το 1985 μέχρι το 1990 και το όνομά του θα δοθεί στο νέο γήπεδο, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο το 2028 και θα έχει χωρητικότητα 25.000 θέσεων.

«Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τις νομικές διαδικασίες προκειμένου να ονομάσουμε το γήπεδο που κατασκευάζεται «Ντινάμο-Μιρτσέα Λουτσέσκου». Το υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ομάδα Ντιναμό Βουκουρεστίου, ολόκληρη η οικογένεια της, εγώ προσωπικά και ολόκληρη η διοίκηση της Ντιναμό, εκφράζουμε τον σεβασμό μας για τον άνθρωπο, τον άψογο επαγγελματία και πατριώτη Μίρτσεα Λουτσέσκου, καθώς και τη βαθιά μας λύπη για την πρόωρη αποχώρησή του από αυτόν τον κόσμο», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών.