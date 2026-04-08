Την πρώτη του νίκη στα play out της Stoiximan Super League πέτυχε ο Παναιτωλικός με το εκτός έδρας 2-1 επί της ΑΕΛ, η οποία μετράει δύο σερί ήττες πλέον και δεν είναι καθόλου σίγουρη για την παραμονή της.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και είχαν την πρώτη τους φάση στο 19′ με το πλασέ του Σίστο που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Κουτσερένκο, για να ακολουθήσει στο 24′ το άστοχο σουτ του Γκάρατε εντός περιοχής.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων ως εκείνο το σημείο, στη συνέχεια όμως οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 34′, όταν ο Ματσάν με τακουνάκι άνοιξε για τον Μπουχαλάκη και αυτός σέντραρε από αριστερά για τον Άλεξιτς που με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Οι Αγρινιώτες συνέχισαν με στόχο το 2ο γκολ και θα μπορούσαν να το πετύχουν στο 45′ με το διαγώνιο σουτ του Αποστολόπουλου που απέκρουσε με το πόδι ο Βενετικίδης, αλλά και στο 45’+2′ με τον Ρόσα που σούταρε άουτ μετά την πάσα του Ματσάν.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης, στο 49′, οι «βυσσινί» άγγιξαν την ισοφάριση με το σουτ του Τούπτα αλλά ο Κουτσερένκο απέκρουσε και έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για αυτούς στο 58′, καθώς ο Άλεξιτς βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε σωστά για το 0-2 του Παναιτωλικού.

Στο 80′ η ΑΕΛ έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Σαγάλ για σπρώξιμο στον Άλεξιτς και το μόνο που κατάφερε να μειώσει σε 1-2 στο 84′ με το σουτ του Κακουτά, στο οποίο δεν αντέδρασε σωστά ο Κουτσερένκο.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Μασόν (74΄ Μούργος), Ολαφσον (46΄ Αποστολάκης), Ηλιάδης, Μπατουμπινσίκα, Σουρλής, Ναόρ (60΄ Πέρες), Σίστο (60΄ Κακουτά), Γκαράτε (46΄ Πασάς), Σαγκάλ, Τούπτα.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος (92΄ Μανρίκε), Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν (90+3΄ Σατσιάς), Ρόσα (82΄ Μίχαλακ), Αλεξιτς (82΄ Λομπάτο), Μπάτζι (94΄ Γκαρσία).