Την τελευταία του πνοή σε τροχαίο που σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο άφησε τα ξημερώματα της Τετάρτης 10/6 ένας οδηγός μηχανής.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα, όταν ο μοτοσικλετιστής, κινούμενος επί της οδού Αττάλου και στρίβοντας στην οδό Αγίου Δημητρίου, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Ο αναβάτης της μηχανής, υπάλληλος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, όπως επισημαίνει το ERTNews παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.