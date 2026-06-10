Ανοίγει σήμερα (10/6) η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) προς τους καλλιεργητές μηδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς.

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Ιουνίου 2026. Η καταβολή των ενισχύσεων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν μηδική είτε για ζωοτροφή είτε για σποροπαραγωγή και διαθέτουν αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025 σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα, ο Έβρος, η Λάρισα, η Μαγνησία, οι Σέρρες, η Καβάλα, η Ροδόπη και η Χαλκιδική.

Η ενίσχυση

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή καλλιέργειας, τη χρήση της μηδικής, τον αριθμό των κοπών που επηρεάστηκαν από τους περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών, καθώς και τον τρόπο άρδευσης.

Για τις ποτιστικές καλλιέργειες μηδικής που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 80 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ για τις ποτιστικές καλλιέργειες σποροπαραγωγής έως τα 20 ευρώ ανά στρέμμα. Στις ξηρικές καλλιέργειες τα ποσά διαμορφώνονται έως 40 ευρώ ανά στρέμμα για ζωοτροφή και έως 10 ευρώ ανά στρέμμα για σποροπαραγωγή.

Οι επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για το 2025 θα λάβουν το σύνολο της προβλεπόμενης ενίσχυσης, ενώ όσοι δεν διαθέτουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη θα λάβουν το 50% του αντίστοιχου ποσού.

Μέσω της εφαρμογής οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που δικαιούνται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τα αντικειμενικά κριτήρια της απόφασης. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζονται και αγροτεμάχια που βρίσκονται υπό έλεγχο, τα οποία θα αποζημιωθούν εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι σχετικές διαδικασίες.

Προσοχή στον ΙΒΑΝ

Οι παραγωγοί καλούνται να ελέγξουν ότι έχουν δηλώσει ή επικαιροποιήσει τον λογαριασμό IBAN στην πλατφόρμα myAADE, καθώς οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΑΑΔΕ επισημαίνουν ότι η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται αυτομάτως την καταβολή της ενίσχυσης, καθώς θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενοι διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι για την επιβεβαίωση της τήρησης των όρων χορήγησης της κρατικής ενίσχυσης.