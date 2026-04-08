«Λευκός καπνός» με την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν και ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού έκανε τη ανάρτησή του.

Με αφορμή τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, ο Μεχντί Ταρέμι πήρε θέση υπέρ της πατρίδας του, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. O διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού ανέβασε μια φωτογραφία με χάρτη της χώρας, γράφοντας χαρακτηριστικά «Να ζήσει το Ιράν».

Ο φορ των Ερυθρολεύκων κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν ενεργός στα social media, κάνοντας διαρκώς έκκληση για ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Είχε δε τονίσει από τα μέσα κοινωνικής του δικτύωσης πώς κανένα παιδί δεν θα πρέπει να είναι θύμα αυτών των συγκρούσεων, τόσο στην χώρα του όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.