Με μήνυμά της μέσω των social media, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είπε το δικό της «αντίο» στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος πέθανε την Τρίτη (7/4) σε ηλικία 80 ετών.

Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη μέρα για την οικογένεια Λουτσέσκου και αυτό επηρεάζει και τον «δικέφαλο του βορρά», καθώς ο Ραζβάν έφυγε… τρέχοντας από την Τούμπα μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό προκειμένου να βρεθεί δίπλα στον πατέρα του που έδινε την πιο δύσκολη μάχη.

Μια μάχη που έχασε, τελικά, την Τρίτη (7/4), με τους «ασπρόμαυρους» να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους και να αποχαιρετούν τον Μιρτσέα Λουτσέσκου μέσω των social media.

«Ένας θρυλικός προπονητής. Ένας σπουδαίος άνθρωπος.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ενέπνευσε γενιές με το ήθος, τη γνώση και την προσωπικότητά του.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε στο πλευρό του Ράζβαν και της οικογένειάς του, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.

Καλό ταξίδι…», ανέφερε το μήνυμα του ΠΑΟΚ.