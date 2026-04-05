Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ αναμετρώνται στο Καραϊσκάκη για την 1η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League και το σκορ είναι 0-1 μετά το γκολ του Κοϊτά στο 5′.

Το ντέρμπι κορυφής άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τους «κιτρινόμαυρους» καθώς κατάφεραν να ανοίξουν πολύ νωρίς το σκορ, εκμεταλλευόμενοι ένα λάθος των «ερυθρόλευκων».

Ο Ρέτσος, συγκεκριμένα, ήταν αυτός που το έκανε στο 5ο λεπτό, με τον Περέιρα να κλέβει, να προχωράει καθώς είχε πολύ χώρο μπροστά του και να κάνει το γύρισμα από αριστερά, με τη μπάλα να καταλήγει στον Κοϊτά, ο οποίος εκτέλεσε τον Τζολάκη για το 0-1.