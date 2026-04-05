Με τον Λεβαδειακό να μένει στο 1-1 με τον Άρη, ο Βόλος και ο ΟΦΗ μπορούσαν να μειώσουν τη διαφορά από την 5η θέση, τελικά όμως αναδείχθηκαν και αυτοί ισόπαλοι με το ίδιο σκορ και είναι αμφότεροι στο -5 από τους Βοιωτούς.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και έγιναν απειλητικοί στο 4′ με τον Σαλσέδο που δεν κατάφερε να νικήσει τον Σιαμπάνη από κοντά, μετά τη συνεργασία των Νους και Ανδρούτσου. Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο του παιχνιδιού, χωρίς όμως να καταφέρουν κάτι.

Τα λεπτά, βασικά, περνούσαν χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση, μέχρι που φτάσαμε στο 32′, όταν οι Θεσσαλοί είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Λάμπρου που έκανε ωραία ενέργεια και εκτέλεσε από κοντά, ο Χριστογεώργος όμως απέκρουσε και παραχώρησε κόρνερ.

Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου πατούσε καλύτερα αλλά δεν είχε κάποια άλλη ευκαιρία, ενώ αυτή του Χρήστου Κόντη πρόσεχε περισσότερο την άμυνά της, καθώς όποτε έβγαινε μπροστά δεν απέφευγε τα λάθη.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 58′ οι Κρητικοί πλησίασαν στο γκολ με τη συρτή εκτέλεση φάουλ του Φούντα αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε πριν περάσει τη γραμμή η μπάλα και στο 69′ τα δεδομένα άλλαξαν: Ωραία σέντρα του Αμπάντα από αριστερά, ωραία και η κεφαλια του Λάμπρου και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Σκορ, όμως, που δεν έμεινε για πολύ, καθώς στο 75′ ο Νους σέντραρε από αριστερά και ο Φούντας με κεφαλιά νίκησε τον Σιαμπάνη για το 1-1. Ο ΟΦΗ θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη στο 95′ έχοντας μεγάλη ευκαιρία με τον Ρομάνο, μετά την πάσα του Αποστολάκη, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Χέρμανσον, Κάργας, Αμπάντα, Τσοκάνης, Γκονζάλες, Μαρτίνες, Κόμπα (63′ Γρόσδης), Μπουζούκης (54′ Χουάνπι), Λάμπρου, Τζόκα.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Χριστόπουλος, Πούγγουρας (72′ Αποστολάκης), Κωστούλας, Καραχάλιος (60′ Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (89′ Ρομάνο), Σενγκέλια, Φούντας, Νους, Σαλσέδο (72′ Ισέκα).