Το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο παγκόσμιο κύπελλο του Κάιρο, ένα μήνα μετά το ασημένιο στο Μπακού.

Ο 35χρονος Έλληνας πρωταθλητής ήθελε να επιστρέψει στην κορυφή μετά τη 2η θέση που είχε πάρει στο παγκόσμιο κύπελλο του Μπακού τον Μάρτιο και προετοιμάστηκε όπως έπρεπε για να είναι πανέτοιμος στο Κάιρο. Και ήταν.

Έχοντας ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.600, ο Πετρούνιας πήρε 8.766 για την εκτέλεσή του και με 14.366 βαθμούς πήρε την 1η θέση, το χρυσό μετάλλιο, αφήνοντας στη 2η τον Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία και στην 3η τον Γιανγκ Λιού από την Κίνα.

Πρόκειται για μια επιτυχία που τονώνει κι άλλο την ψυχολογία του Πετρούνια και του δίνει ώθηση για να συνεχίσει τη δουλειά, με στόχο να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερος -και πάντα νικητής- στους επόμενους αγώνες του.

Η κατάταξη του τελικού

1.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.366

2.Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 14.300

3.Γιανκ Λιού (Κίνα) 13.866

4.Αρτούρ Νταβτιάν (Αρμενία) 13.833

5.Αλί Αμπντελακέρ (Αίγυπτος) 13.800

6.Ομάρ Μοχάμεντ (Αίγυπτος) 13.666

7.Χοακίν Αλβάρεζ (Χιλή) 13.400

8.Παού Χιμένεζ (Ισπανία) 13.066