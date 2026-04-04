Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στην Πάτρα για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και ο Εργκίν Αταμάν έχει μόνο εννιά παίκτες στη διάθεσή του, καθώς υπάρχουν επτά απουσίες.

Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια και να βγάλουν χωρίς προβλήματα την… υποχρέωση κόντρα στον Προμηθέα, καθώς ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague.

Οι αγώνες με τις Μπαρτσελόνα και Βαλένθια, στην Ισπανία και οι δύο, είναι «τελικοί» για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ταξίδεψε στην Πάτρα με μόλις εννιά παίκτες διαθέσιμους.

Συγκεκριμένα, αυτοί στους οποίους υπολογίζει ο Αταμάν είναι οι Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Φαρίντ, Μήτογλου, Ερνανγκόμεθ, Κουζέλογλου και Γκριγκόνις.

Αντιθέτως, δεν είναι διαθέσιμοι οι Όσμαν (ίωση), Γκραντ (τραυματίας), Ρογκαβόπουλος (τραυματίας), Τολιόπουλος (τραυματίας), Σαμοντούροβ (τραυματίας), Λεσόρ (τιμωρημένος), Ναν (τιμωρημένος).