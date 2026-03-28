Η ΑΕΚ ήταν κακή κόντρα στο Περιστέρι για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και ηττήθηκε με 64-74, λίγες μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι με τη Μπανταλόνα για τα play off του Basketball Champions League.

Με τον Φαν Τούμπεργκεν να μπαίνει «ζεστός» στο ματς και να πετυχαίνει 7 πόντους στα πρώτα λεπτά, οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα και παρέμειναν μπροστά μέχρι και το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (14-16).

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο ξεκίνημα του δεύτερου αλλά με τρίποντο του Χάρις η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πήγε στο +3 (18-21) και έδωσε στο παιχνίδι τον ρυθμό που ήθελε, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο +7 (28-35) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η Ένωση δεν ήταν καλή και το Περιστέρι το εκμεταλλεύτηκε στο τρίτο δεκάλεπτο για να μεγαλώσει το προβάδισμά του, με το σκορ να είναι 34-45 στο 26′ και 24-54 στο 26′. Το παιχνίδι εξελισσόταν με τον χειρότερο τρόπο για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, η οποία βρέθηκε στο -23 (38-61) στο 30′.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ΑΕΚ προσπάθησε να συμμαζέψει την κατάσταση αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα, με 64-74, λίγες μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι με τη Μπανταλόνα στα play off του Basketball Champions League.

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 28-35, 38-61, 64-74