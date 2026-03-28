Απέναντι στην Γιαντράν Σπλιτ στην Κροατία, θα βρεθεί σήμερα (19:00), ο Παναθηναϊκός για τα προημιτελικά του Euro Cup, στο πόλο των ανδρών.

Η ομάδα πόλο ανδρών των «πράσινων» στο πρώτο ματς πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και διεκδίκησε τη νίκη μέχρι το τέλος, αλλά τελικά ηττήθηκε από του Κροάτες με 10-11.

Στον Παναθηναϊκό υπάρχει η πίστη, πως η ομάδα αν δείξει το πρόσωπο που έδειξε στο πρώτο παιχνίδι μπορεί να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρόκριση.

Από την άλλη, οι πρωταθλητές Κροατίας, έχουν χάσει μόνο ένα από τα 8 παιχνίδια τους στην φετινή διοργάνωση.