Αν και ήταν πίσω με 10 πόντους στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και είχε μόλις 9 παίκτες διαθέσιμους, η Μονακό κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να νικήσει με 90-85 την Αρμάνι Μιλάνο για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Παρά τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι Γάλλοι δεν τα παρατάνε και καταφέρνουν να παραμένουν εντός 10άδας, ενώ σε λίγες μέρες θα είναι στην Αθήνα για να αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι.

Η Μονακό ήταν πίσω με 15-25 στο τέλος της πρώτης περιόδου και με 45-48 στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τα πράγματα να πάνε χειρότερα για αυτή στο τρίτο δεκάλεπτο, καθώς είδε την Αρμάνι Μιλάνο να ξεφεύγει ξανά με 10 πόντους (63-73).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως, οι Μονεγάσκοι κατάφεραν να κάνουν μεγάλη ανατροπή και να πάρουν τη νίκη με 90-85, έχοντας για κορυφαίο τον Οκόμπο με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετικοί ήταν και οι Ντιαλό (17π., 6 ριμπ.) και Τάις (15π., 6 ριμπ.).

Τα δεκάλεπτα: 15-25, 45-48, 63-73, 90-85