Η αποστολή της Ελλάδας επέστρεψε στην χώρα μας από το Τόρουν και το Παγκόσμιο Κλειστό Στίβου, με αρκετά καλές επιδόσεις και φυσικά με το μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή.

Κατά την άφιξη της αποστολής στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, αναφέρθηκε στο ταλέντο που υπάρχει στον ελληνικό στίβο.

Αναλυτικά όσα είπε η Σοφία Σακοράφα:

Για τον απολογισμό: «Τα παιδιά πήγαν εξαιρετικά καλά, ήταν ο πρώτος επίσημος αγώνας της χρονιάς, πήγαμε εξαιρετικά καλά. Καταρχήν ο Μανόλο έκανε αυτό το εκπληκτικό άλμα, που πιστεύω ότι μπορεί να κάνει περισσότερα, ο Μίλτος είναι σε καταπληκτική κατάσταση, δεν του βγήκε σε αυτόν τον αγώνα, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, στο μέλλον θα δούμε πολύ καλές επιδόσεις από όλους τους αθλητές μας».

Για το αν αυτή είναι η παρακαταθήκη: «Δεν είναι μόνο αυτή η διοργάνωση, είναι ένας αγώνας. Επειδή εμείς δεν έχουμε τέτοιους χώρους να γυμνάζονται τα παιδιά μας είναι πολύ δύσκολο να αποδίδουν σε αυτούς τους αγώνες τόσο καλά. Χαιρόμαστε γιατί φέτος είχαμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το κλειστό στάδιο για πρώτη φορά,κάποιες ελάχιστες φορές. Ελπίζω του χρόνου να μας δώσουν την Παιανία για να μπορούν τα παιδιά μας να γυμναστούν καλά.

Οι συνθήκες είναι άνισες των παιδιών που γυμνάζονται στο εξωτερικό και των δικών μας παιδιών. Το λέω γιατί ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας και παλιά αθλήτρια στεναχωριέμαι όταν διαβάζω να γράφουν πράγματα πουπληγώνουν τους αθλητές. Να σκεφτόμαστε την προσπάθεια που κάνουν, τον τρόπο για την προσπάθεια και τελικά το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι υπερβάλλουν εαυτόν».

Για το πρόβλημα που θα ήθελε να λύσει: «Υποδομές, τίποτα άλλο. Αυτό μας λείπει. Έχουμε πολύ καλό υλικό, στο κλειστά έκαναν 16 πανελλήνια ρεκόρ, έχουμε πολύ μικρά παιδιά, ελπίζουμε πως στην επόμενη και μεθεπόμενη Ολυμπιάδα θα έχουμε πολλά μετάλλια. Τα παιδιά αυτά είναι μεγάλα ταλέντα, δεν πρέπει να τα χάσουμε, να συνεχίσουν να κάνουν αθλητισμό με τις καλύτερες συνθήκες. Τουλάχιστον, όπως κάνουν οι άλλοι».