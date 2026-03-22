Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζονται στον Παναθηναϊκό, με τον Γιώργο Κάτρη να τίθεται νοκ άουτ μέχρι το τέλος της σεζόν λόγω θλάσης ενώ ο Χάβι Ερνάντεθ υπέστη διάστρεμμα.

Ο Κάτρης είχε αποχωρήσει τραυματίας από τη ρεβάνς με τη Μπέτις στη φάση των «16» του Champions League και οι «πράσινοι» περίμεναν τα αποτελέσματα της μαγνητικής που έκανε.

Αποτελέσματα που δεν ήταν καλά καθώς ο Κάτρης υπέστη θλάση στον δικέφαλο και η εκτίμηση του ιατρικού τιμ του Παναθηναϊκού είναι πως δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί στα play off.

Η σεζόν, επομένως, έλαβε πρόωρο τέλος για τον νεαρό αμυντικό, ενώ πρόβλημα υπάρχει και με τον Ερνάντεθ που υπέστη διάστρεμμα και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες μέρες.