Ο Παναιτωλικός και ο Πανσερραϊκός δεν αξιοποίησαν καμία από τις ευκαιρίες τους και έμειναν στο 0-0, ανανεώνοντας το… ραντεβού τους για τα playout.

Οι γηπεδούχοι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, απείλησαν στο 8ο λεπτό με το δυνατό σουτ του Λομπάτο να περνά λίγο άουτ από το δεξό δοκάρι του Τιναλίνι. Η πιο μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου χάθηκε στο 31ο λεπτό, με το σουτ του Ρόσα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι του γκολκίπερ των Σερραίων.

Το σκηνικό του ματς δεν άλλαξε ιδιαίτερα στην επανάληψη. Οι Αγρινιώτες προσπαθούσαν να βρουν τους διαδρόμους για να σκοράρουν χωρίς να δημιουργούν τις μεγάλες φάσεις, ενώ οι φιλοξενούμενοι έψαχναν τη μία ευκαιρία που θα τους παρουσιαζόταν για να κάνουν τη ζημιά. Πλησίασαν πολύ κοντά στο 81′ με τη διπλή μεγάλη ευκαιρία του Δοϊρανλή, ο οποίος επιχείρησε δύο σουτ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να σταματά στα σώματα αμυντικών του Παναιτωλικού.

Τελικά, το γκολ δεν ήρθε. Το 0-0 δεν άφησε κανέναν ικανοποιημένο, ιδιαίτερα τους Σερραίους που ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο με 17 βαθμούς, στην 13η θέση, ισόβαθμοι με τον ουραγό Αστέρα Τρίπολης.

Ο Παναιτωλικός με το βαθμό που πήρε κατετάγη 11ος με 26 βαθμούς και θα διεκδικήσει την παραμονή του στα playouts, μαζί με το σημερινό του αντίπαλο.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκρανατ (46′ Σιέλης), Κόγιτς, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Λομπάτο (73′ Άλεξιτς), Εστεμπάν Ντιέγκο (86′ Μπρέγκου), Ματσάν, Μπάτζι (73′ Γκαρσία), Ρόσα (86′ Μιχαλακ).

Πανσερραϊκός (Χεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βόλνεϊ, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ριέρα (82′ Ρουμιάντσεφ), Ομεόνγκα, Δοϊρανλής (88′ Σοφιανός), Ιβάν (60′ Μασκανάκης), Τεϊσέιρα.