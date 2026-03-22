Ο ΟΦΗ νίκησε με 2-0 τον απογοητευτικό Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και θα αγωνιστεί στα play off για τις θέσεις 5-8, διεκδικώντας και με αυτόν τον τρόπο -και όχι μόνο μέσω του κυπέλλου Ελλάδας- την έξοδο στην Ευρώπη.

Με καλύτερα πατήματα στην εκκίνηση της αναμέτρησης ο ΟΦΗ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, γεγονός που τον έφερε σε θέση απειλής στο 7ο λεπτό με τον Νους, ο Αθανασιάδης, όμως, δεν επέτρεψε να παραβιαστεί η εστία του.

Σταδιακά ο Άρης προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι και στο 13ο λεπτό, μετά από σουτ του Μορόν, ο Κωστούλας έδιωξε σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης, κεφαλιά του Ρόουζ, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος. Τρία λεπτά αργότερα ο Γκαρέ εκτέλεσε απευθείας φάουλ για τους «κιτρινόμαυρους» ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ έδιωξε σε κόρνερ, μετά την εκτέλεση του οποίου ο Γκαρέ ‘έπιασε’ νέο σουτ και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε ξανά.

Στο 18ο λεπτό, ο Φούντας βρήκε όμορφα τον Νους, ο τελευταίος εκτέλεσε στην κίνηση, ο Αθανασιάδης έδιωξε σε κόρνερ. Στο 30ό λεπτό, κεφαλιά του Σενγκέλια, η μπάλα κατέληξε άουτ. Το γκολ προέκυψε, εν τέλει, για τους Κρητικούς στο 36ο λεπτό. Ο Φούντας τροφοδότησε τον Σενγκέλια στα δεξιά, ο οποίος «γύρισε» στον Νους και ο Αργεντινός εξτρέμ άνοιξε το σκορ (0-1).

Στο 38ο λεπτό ο Κουαμέ «έπιασε» την κεφαλιά, η μπάλα έφτασε εύκολα στα χέρια του Χριστογεώργου.

Πιο επικίνδυνος ήταν με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Άρης, ο ΟΦΗ, ωστόσο, ήταν αυτός που κατάφερε να βρει ξανά δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 57ο λεπτό ο Φούντας στην περιοχή, σούταρε και έκανε το 0-2.

Στο 62ο λεπτό ο Άρης σημάδεψε το δοκάρι με τον Καντεβέρε, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Χριστογεώργος είπε «όχι» σε σουτ του Γιαννιώτα. Στο 89’ ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ έδιωξε σε κόρνερ κεφαλιά του Καντεβέρε και στην πορεία, ο Χόνγκλα, με νέα κεφαλιά, έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Φαντιγκά (77’ Ντούντου), Ράτσιτς (86’ Μπουσαΐντ), Χόνγκλα, Γκαρέ, Δώνης (60’ Πέρεθ), Κουαμέ (60’ Καντεβέρε), Μορόν (60’ Γιαννιώτας).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ανδρούτσος (λ.τρ. 46’ Αποστολάκης), Βούκοτιτς (λ. τρ. 67’ Καραχάλιος), Σενγκέλια, Αθανασίου, Φούντας, Νους (86’ Μπαΐνοβιτς), Ισέκα (71’ Θεοδοσουλάκης).