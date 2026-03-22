Η ΑΕΚ καθάρισε εύκολα με 3-0 την Κηφισιά για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League και μπαίνει ως πρωτοπόρος στην κορυφή, στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ.

Το κλίμα στην Allwyn Arena ήταν πανηγυρικό πριν την έναρξη του ματς λόγω της ανακοίνωσης για την ανανέωση του συμβολαίου του Πέτρου Μάνταλου και λίγα λεπτά μετά την έναρξη ήρθαν νέοι πανηγυρισμοί, αυτή τη φορά για το πρώτο γκολ.

Στο 3′ ο Λαρουσί βρήκε με τα χέρια στο πρόσωπο τον Κοϊτά και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι, με τον Τσακαλίδη στο VAR να συμφωνεί, με τον Γιόβιτς να εκτελεί στο 5′ για το 1-0. Από πολύ νωρίς, επομένως, η Ένωση είχε το προβάδισμα και από εκεί και πέρα φρόντισε να το διευρύνει.

Αφού πρώτα είδαν τους φιλοξενούμενους να χάνουν μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 14′ με το σουτ του Αντόνισε εντός περιοχής που έφυγε ελάχιστα άουτ, οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν στο 16′ το 2-0: Ο Ραμίρεζ που είχε βγει εκτός περιοχής έκανε μεγάλο λάθος, ο Κοϊτά σούταρε από μακριά και ο Πέτκοφ έκανε προβολή για να απομακρύνει τη μπάλα αλλά τελικά την έστειλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Το παιχνίδι κυλούσε ακριβώς όπως ήθελε η Ένωση και στο 26′ το σκορ έγινε 3-0, καθώς ο Πινέδα έδωσε στον Πήλιο και αυτός γύρισε ωραία για τον Βάργκα που με τελείωμα στην κίνηση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα μέσα σε αποθέωση.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε αμέσως μετά διπλή αλλαγή με τους Χουχούμη και Νούνελι να αντικαθιστούν Λαρουσί και Αντόνισε, η Κηφισιά είχε δοκάρι στο 31′ σε ωραίο σουτ του Πόμπο από το ημικύκλιο της περιοχής και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη μεγάλη φάση.

Με την έναρξη του β’ μέρους ο Μάρκο Νίκολιτς έβγαλε τον Βάργκα για να βάλει τον Ζίνι και το ματς άρχισε ξανά, με τον ρυθμό όμως να μην είναι το ίδιο καλός με το πρώτο 45λεπτο. Και ήταν και λογικό, καθώς τα πάντα είχαν κριθεί και ο «δικέφαλος αετός» απλά διαχειρίστηκε το παιχνίδι όπως ήθελε.

Τα λεπτά κυλούσαν χωρίς να υπάρχει κάτι τρομερό στο παιχνίδι, με τους οπαδούς της ΑΕΚ από ένα σημείο κι έπειτα να έχουν το μυαλό τους στα παιχνίδια των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, καθώς η ομάδα τους είχε εξασφαλίσει τη νίκη. Στο 73′, πάντως, ο Ζίνι πήγε για το 4-0 με ωραίο φαλτσαριστό σουτ, ο Ραμίρεζ όμως έκανε εκπληκτική απόκρουση και κράτησε το σκορ στο 3-0.

Ο νεαρός επιθετικός είχε νέα, μεγάλη, ευκαιρία στο 75′ από τη μικρή περιοχή μετά τη σέντρα του Πήλιου, η μπάλα όμως έφυγε λίγο άουτ και το 3-0 παρέμεινε ως το τέλος, με την Ένωση να μπαίνει στα play off ως πρωτοπόρος, στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Περέιρα (78′ Γκρούγιτς), Πινέδα (85′ Σαχαμπό), Μάνταλος, Κοϊτά (64′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα (46′ Ζίνι), Γιόβιτς (64′ Ελίασον).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι, Λαρουσί (27′ Χουχούμης), Αμανί (82′ Βιγιαφάνιες), Ρουκουνάκης, Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο (58′ Μπένι), Αντόνισε (27′ Νούνελι), Χριστόπουλος (58′ Θεοδωρίδης).