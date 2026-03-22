Ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε τον μεγάλο του στόχο, ανέβηκε στο βάθρο των νικητών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόρουν και είναι έτοιμος να κάτσει στην εξέδρα για να απολαύσει τις προσπάθειες του φίλου και συναθλητή του, Μίλτου Τεντόγλου.

Ο Καραλής θα παραλάβει στις 18:04 το ασημένιο μετάλλιο στην τελετή απονομής που θα γίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και λίγο αργότερα θα πάρει θέση στις εξέδρες του σταδίου για να παρακολουθήσει τον τελικό του μήκους και το πένταθλο γυναικών, όπου μετέχει η Αναστασία Ντραγκομίροβα.

Τεντόγλου και Καραλής είναι μαζί στις Εθνικές ομάδες από το 2015 και τα τελευταία χρόνια κάνουν πολλές κοινές προπονήσεις, αλλά και προετοιμασίες.

Ο τελικός του μήκους ξεκινάει στις 20:12 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.