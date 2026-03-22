Ο Κριστιάνο Μπάτσι αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τοντέλα, μετά από επεισόδιο που είχε με τον πρόεδρο της ομάδας του.

Ο Ιταλός πρώην προπονητής του Πανσερραϊκού και πρώην βοηθός του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, φέρεται να είχε επεισόδιο με τον πρόεδρο της ομάδας, Ζιλμπέρτο Κοϊμπρα στα αποδυτήρια, με τους Πορτογάλους να αναφέρουν πως βιαιοπράγησε εναντίον του.

Σύμφωνα με τους Πορτογάλους οι δυο τους είχαν κλειστεί σε ένα γραφείο και μετά από λίγο ακούστηκαν έντονες φωνές.

Οι άνθρωποι του συλλόγου αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα για να μπουν μέσα, με τον Κοΐμπρα να ζητάει τη σύλληψη του Μπάτσι. Όλα αυτά μετά την ισοπαλία με 0-0 της Τοντέλα με την AVS, η οποία είναι ουραγός του πρωταθλήματος.