Τρεις μήνες και δέκα μέρες μετά την ανακοίνωση ότι διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων, παγώνοντας τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και το NBA, ο Νίκολα Τόπιτς επέστρεψε στη δράση κάνοντας το ντεμπούτο του στη G-League.

Στις 30 Οκτωβρίου 2025 ο General Manager των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Σαμ Πρέστι, είχε αποκαλύψει ότι ο 20χρονος Σέρβος γκαρντ είχε διαγνωστεί με καρκίνο των όρχεων και ότι είχε ήδη αρχίσει χημειοθεραπείες. Από τότε πέρασαν τρεις μήνες και κάτι μέρες και η αγωνία έδωσε τη θέση της στα χαμόγελα και την αισιοδοξία.

Ο Τόπιτς έκανε το ντεμπούτο του στη G-League με τους Οκλαχόμα Σίτι Μπλου έχοντας 7 πόντους και 7 ασίστ σε 16 λεπτά συμμετοχής, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει τη νίκη με 137-135, στην παράταση, κόντρα στους Σίου Φαλς Σκάιφορς.

Ο Τόπιτς δεν έχει αγωνιστεί ακόμη με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο NBA, προσεχώς όμως θα συμβεί κι αυτό, με τον προπονητή των Οκλαχόμα Σίτι Μπλου, Ντάνιελ Ντίξον, να αναφέρεται σε αυτόν λέγοντας: «Πιθανότατα πέρασε από έναν καταιγισμό συναισθημάτων. Το να τον βλέπεις να χαμογελά ξανά στο παρκέ, κάνοντας αυτό που του αρέσει, αυτό που αγαπά, μαζί με τους συμπαίκτες του… Υπήρχαν τόσα πολλά θετικά στοιχεία».