Σε κατάσταση σοκ είναι οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και γενικά το ΝΒΑ καθώς ο Νίκολα Τόπιτς διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων και άρχισε ήδη χημειοθεραπεία.

Ο 20χρονος Σέρβος γκαρντ υποβλήθηκε σε επέμβαση στους όρχεις στις αρχές Οκτωβρίου και αναμενόταν να επιστρέψει στη δράση σε 4-6 εβδομάδες, ενώ την περσινή σεζόν δεν είχε καταφέρει να αγωνιστεί λόγω ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.

Η αποκάλυψη για τον καρκίνο έχει παγώσει τους πάντες στην ομάδα, με τον General Manager των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Σαμ Πρέστι, να τονίζει πως ο Τόπιτς έχει ήδη αρχίσει χημειοθεραπείες.

«Το μόνο που θέλουμε από τον Νίκολα είναι να επικεντρωθεί στην υγεία του. Αυτή είναι η σημαντικότερη προτεραιότητά του. Θα επιστρέψει στο μπάσκετ όταν θα είναι έτοιμος. Έχει την απόλυτη υποστήριξη, ενθάρρυνση και αγάπη μας», ήταν τα λόγια του, χαρακτηρίζοντας «εξαιρετικά ώριμο, ψύχραιμο και ανθεκτικό» τον 20χρονο Σέρβο γκαρντ.

Όπως είπε ο Πρέστι, οι γιατροί είναι εξαιρετικά αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του Τόπιτς, ξεκαθαρίζοντας πάντως που κανείς δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή πότε θα επιστρέψει στη δράση.