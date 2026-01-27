Με ανάρτησή του στα social media ο Νίκος Γκάλης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο «δικέφαλος του βορρά» και συνολικά ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί για τον θάνατο επτά φιλάθλων που ταξίδευαν στη Γαλλία για να δουν από κοντά τον αγώνα της Πέμπτης (29/1) με τη Λιόν και ο Γκάλης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

Με ανάρτησή του στα social media ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ ανέφερε τα εξής…

«Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, σε ένα ταξίδι χαράς για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».