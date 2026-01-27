Με ανακοίνωσή της η ΕΠΟ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με τους επτά νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία για το παιχνίδι της Πέμπτης (29/1) με τη Λιόν.

Πρόκειται για μια τραγωδία που έχει βυθίσει στο πένθος τον ελληνικό αθλητικό, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία να αναφέρει τα εξής σε ανακοίνωσή της…

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Η Ομοσπονδία απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους μεταβαίνοντας από την Ελλάδα στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδίως στους ανθρώπους που βιώνουν την ανείπωτη τραγωδία πενθώντας στο πλευρό τους».