Το όνομα του Αντόνιο Μπλέικνι της Χάποελ Τελ Αβίβ είναι ένα από αυτά που εμπλέκονται στο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που ξέσπασε και αφορά σε αγώνες του NCAA και του πρωταθλήματος της Κίνας.

Η έρευνα που έκανε το FBI είχε ως αποτέλεσμα 20 άτομα να κατηγορηθούν για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού σε αγώνες του κολεγιακού πρωταθλήματος των ΗΠΑ και της λίγκας της Κίνας, με το όνομα του γκαρντ της Χάποελ Τελ Αβίβ να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ABC σε σχετικό ρεπορτάζ, οι Μαρβς Φέρλεϊ και Σέιν Χένεν είναι αυτοί που φέρονται να έμπλεξαν τον Μπλέικνι, ο οποίος από το 2017 μέχρι το 2019 αγωνίστηκε στους Σικάγο Μπουλς και στη συνέχεια πήγε σε ομάδα της Κίνας.

Το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού φέρεται να δραστηριοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2022 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025 και ο Μπλέικνι είχε επιστρέψει στην Κίνα τη σεζόν 2022-23, μετά το πέρασμά του από G-League και Μπαχρέιν, για λογαριασμό των Jiangsu Dragons ενώ τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε στους Nanjing Monkey Kings.