Επτά δευτερόλεπτα απόλυτης σιωπής. Αυτός ήταν ο χρόνος που χρειάστηκε ο Χακάν Φιντάν για να διαχειριστεί την πιο «καυτή» ερώτηση της βραδιάς, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε τηλεοπτική εκπομπή.

Όταν ο δημοσιογράφος Αχμέτ Χακάν έφερε στο τραπέζι το ζήτημα της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τουρκία, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επέλεξε την τακτική της πλήρους αφωνίας.

Η συζήτηση, η οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή αφορούσε την πορεία της αμυντικής βιομηχανίας, πήρε μια απρόβλεπτη τροπή. Ο Φιντάν, αντί να καταφύγει σε μια τυπική διπλωματική διάψευση ή να καθησυχάσει τη διεθνή κοινότητα, περιορίστηκε στο να κοιτάζει τον συνομιλητή του, διατηρώντας ένα αδιόρατο χαμόγελο που ενέτεινε την αμηχανία στο πλατό.

Ακόμη και όταν του δόθηκε η διέξοδος να απαντήσει «ουδέν σχόλιον», ο ίδιος δεν αντέδρασε, αναγκάζοντας τον παρουσιαστή να προσπεράσει βιαστικά το θέμα για να εκτονώσει την ένταση.

Οι ερμηνείες πίσω από τη «σιωπηρή ομολογία»

Αυτή η άρνηση τοποθέτησης δεν άργησε να μεταφερθεί από τους τηλεοπτικούς δέκτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η συζήτηση πήρε φωτιά. Φράσεις όπως «το μήνυμα ελήφθη» και «σιωπή ίσον ομολογία» κυριάρχησαν στις δημοσιεύσεις Τούρκων των χρηστών, δίνοντας τη δική τους διάσταση στην εξωτερική πολιτική της χώρας.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Maariv, η στάση αυτή μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η σιωπή του Φιντάν, έπειτα από τις πιεστικές ερωτήσεις, δείχνει μια πρόθεση της Άγκυρας να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της για την περιοχή.

«Δεν υπήρξε άρνηση ούτε κάποια διπλωματική υπεκφυγή. Οι διπλωμάτες θεωρούν αυτή τη στάση ως ένα έμμεσο μήνυμα αποτροπής», σημειώνει η εφημερίδα, εκτιμώντας ότι η συζήτηση για την ενίσχυση της στρατηγικής ισχύος της Τουρκίας φαίνεται να κερδίζει έδαφος στο εσωτερικό της.

Η επιλογή του Φιντάν να μην κλείσει καμία πόρτα, αφήνοντας την εικόνα να μιλήσει αντί για εκείνον, τροφοδοτεί ήδη τις αναλύσεις για το αν η Τουρκία προετοιμάζει το έδαφος για μια νέα, πιο επιθετική κατεύθυνση στα εξοπλιστικά προγράμματα.