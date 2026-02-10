Κτηνωδία που δεν χωράει ο ανθρώπινος νους εκτυλίχθηκε στην Καρδίτσα, καθώς άγνωστος ή άγνωστοι βίασαν ένα θηλυκό κουτάβι 3 μηνών, το οποίο μάλιστα είχαν δέσει σε δέντρο.

Το ζωάκι εντοπίστηκε στις 24 Ιανουαρίου σε αγροτεμάχιο λίγο πιο έξω από την πόλη και το βρήκε μια γυναίκα που έτυχε να περνάει από το σημείο. Τότε, άρχισε να ξεδιπλώνεται η υπόθεση της άγριας κακοποίησης του ζώου.

«Στην παρουσία του ανθρώπου άρχισε να ουρλιάζει», είπε η γυναίκα που το βρήκε και φώναξε εθελοντές για να το πάρουν, καθώς ήταν δεμένο στα πόδια με ζώνη και στο λαιμό με σχοινί.

Το κουτάβι νοσηλεύτηκε σε κτηνιατρείο και οι εξετάσεις του στάλθηκαν σε ιατροδικαστές στη Θεσσαλία, οι οποίοι έφριξαν με αυτά που είδαν, σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις».

Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι το ζώο ήταν φοβικό, υποσιτισμένο, αφυδατωμένο και έφερε σοβαρές βλάβες στην περιπρωκτική περιοχή. Μάλιστα, η φρίκη ήταν τέτοια, ώστε να το χαρακτηρίσουν ως μία από τις πιο βαριές περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ζώου που έχουν καταγραφεί στη χώρα.

Επίσης, σημείωσαν ότι το κουτάβι δέθηκε με τρόπο που ξέρει μόνο κτηνοτρόφος – κυνηγός ή άτομο με διεστραμμένη προσωπικότητα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών είναι σε εξέλιξη, με την εκπομπή του ΑΝΤ1 να σημειώνει ότι το ζώο κακοποιήθηκε σεξουαλικά όσο ήταν δεμένο στο δέντρο.

Προσοχή. Στο βίντεο με το σχετικό ρεπορτάζ προβάλλονται πολύ σκληρές εικόνες από την κακοποίηση του ζώου: