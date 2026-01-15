Για χειραγώγηση αγώνων στο NCAA και στην Κίνα κατηγορούνται 20 άτομα, ανάμεσά τους και 16 πρώην παίκτες του κολεγιακού πρωταθλήματος, έπειτα από έρευνα που έκανε το FBI.

Πριν λίγους μήνες στις ΗΠΑ είχε ξεσπάσει σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων με κατηγορούμενους προπονητές και παίκτες του NBA και τώρα υπάρχει θέμα και με το NCAA, το κολεγιακό πρωτάθλημα.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το The Athletic, η εισαγγελία έχει απαγγείλει κατηγορίες για χειραγώγηση αγώνων σε 20 άτομα, ανάμεσα στα οποία είναι και 16 πρώην παίκτες του NCAA και συγκεκριμένα οι Αλμπέρτο Λαουρεάνο, Αρλάντο Άρνολντ, Σιμεόν Κότλ, Κέβιν Κρος, Μπράντλεϊ Εζεγουίρο, Σον Φούλτσερ, Κάρλος Χαρτ, Μαρκίζ Χέιστινγκς, Σεντκουέιβιους Χάντερ, Ουμάρ Κουρεϊσί, Ντα’Σιν Νέλσον, Ντίμοντ Ρόμπινσον, Κάμιαν Σελ, Νταϊκουέιβιον Σορτ, Έιριον Σίμονς και Τζέιλεν Τέρι.

Η έρευνα του FBI αφορά τις σεζόν 2023-24 και 2024-25, με τους 20 κατηγορούμενους να σχετίζονται με χειραγώγηση αγώνων και στο πρωτάθλημα της Κίνας.