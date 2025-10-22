Σε αλλαγή στη λίστα με τους παίκτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Europa Conference League προχώρησε η ΑΕΚ, με τον Λιούμπιτσιτς να παίρνει τη θέση του Ζίνι.

Την Τρίτη (21/10) είχε γίνει γνωστό ότι στην Ένωση σκέφτονταν να προχωρήσουν σε αλλαγή στη λίστα που δήλωσαν στην UEFA και μία μέρα μετά η αλλαγή είναι γεγονός.

Ο Ζίνι, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, βγήκε πλέον από τη λίστα και μπήκε σε αυτή ο Λιούμπιτσιτς, οπότε οι παίκτες που έχουν πλέον δικαίωμα συμμετοχής είναι οι εξής…

Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Μπαλαμώτης, Κοσίδης.