Η ΑΕΚ έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγή στη λίστα που δήλωσε στην UEFA για τα παιχνίδια του Europa Conference League και σκέφτεται να αντικαταστήσει τον Ζίνι με τον Λιούμπιτσιτς.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να προχωρούν σε αλλαγή στη λίστα τους αν κάποιος ποδοσφαιριστής που είχε δηλωθεί θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 60 μέρες μετά την υποβολή της λίστας και ο Ζίνι είναι σε αυτή την κατηγορία.

Έτσι, στην Ένωση σκέφτονται να τον αντικαταστήσουν, προσωρινά, με τον Λιούμπιτσιτς και να τον επαναφέρουν στη λίστα όταν θα είναι υγιής και θα έχει επιστρέψει στη δράση. Όπως και να έχει, η τελική απόφαση ανήκει στον Μάρκο Νίκολιτς.

Οι παίκτες που έχει δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα η ΑΕΚ είναι οι Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Ζίνι, Μπαλαμώτης, Κοσίδης.