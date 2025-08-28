Η Πέμπτη (28/8) ήταν μια πολύ όμορφη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς οι προκρίσεις του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ έχουν ως αποτέλεσμα να βελτιώνεται η κατάσταση στη βαθμολογία της UEFA.

Ο Ολυμπιακός ήταν εξαρχής σίγουρος για την παρουσία του στη League Phase του Champions League, ο Άρης δυστυχώς αποκλείστηκε τον Ιούλιο στα προκριματικά του Europa Conference League και από εκεί και πέρα οι «πράσινοι», οι «κιτρινόμαυροι» και οι «ασπρόμαυροι» έπρεπε οπωσδήποτε να βρεθούν στη League Phase των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν. Και έκαναν αυτό που έπρεπε τελικά.

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Europa League μετά το 0-0 με τη Σάμσουνσπορ, ο ΠΑΟΚ θα είναι στην ίδια διοργάνωση μετά το 5-0 επί της Ριέκα και η ΑΕΚ θα είναι στο Europa Conference League μετά το 2-0 επί της Άντερλεχτ. Τρεις προκρίσεις που έκαναν χαρούμενο όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς τα πράγματα είναι καλύτερα πλέον στη βαθμολογία της UEFA.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι στην 11η θέση κρατώντας πίσω της τη Νορβηγία που συνεχίζει με τρεις ομάδες πλέον, μία λιγότερη από ό,τι η χώρα μας, μετά τον αποκλεισμό της Φρέντικστατ. Στόχος του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι η 10η θέση, εκεί όπου βρίσκεται η Τσεχία, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να έχουν ως στόχο να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς τη φετινή σεζόν.