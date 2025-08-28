Την πρόκριση στη League Phase του Europa League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός μετά το εκτός έδρας 0-0 με τη Σάμσουνσπορ, την οποία είχε νικήσει με 2-1 στο ΟΑΚΑ.

Ο αγώνας άρχισε με τους Τούρκους να προσπαθούν να πιέσουν και να έχουν την πρώτη τους καλή ευκαιρία στο 8′ με τον Κίλιντς, τον οποίο νίκησε από κοντά ο Ντραγκόφσκι για να κρατήσει το 0-0. Η απάντηση των «πράσινων» ήρθε στο 23′, όταν ήταν η σειρά τους να πλησιάσουν στο γκολ με το σουτ του Κυριακόπουλου μετά το φάουλ του Μπακασέτα αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν τον τρόπο για να απειλήσουν και τους γηπεδούχους να το καταφέρνουν στο 38′ με τον Μουσάμπα που έφυγε στην αντεπίθεση, πάτησε περιοχή και εκτέλεσε αλλά ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε.

Λίγα λεπτά μετά, στο 42′, ο Ιωαννίδης είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία μετά την εξαιρετική πάσα του Μπακασέτα αλλά το πλασέ του από καλή θέση ήταν άστοχο, με αποτέλεσμα το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρωθεί χωρίς γκολ.

Ο διεθνής Έλληνας φορ έγινε επικίνδυνος και στην έναρξη του β’ μέρους, στο 48′, αλλά ήταν άστοχος στο σουτ που επιχείρησε μετά την ατομική ενέργεια και στη συνέχεια η Σάμσουνσπορ προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού και να πιέσει αλλά δεν μπορούσε να γίνει πραγματικά απειλητική.

Αντιθέτως, το «τριφύλλι» φλέρταρε ξανά με το γκολ στο 66′ αλλά ο Τετέ, μετά την ωραία πάσα του Ιωαννίδη στην αντεπίθεση, δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κοτσούκ, με αποτέλεσμα να παραμείνει το 0-0. Αυτό που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα καθώς στη συνέχεια του παιχνιδιού δεν υπήρξε κάποια μεγάλη φάση.

Γεγονός, φυσικά, που δεν ενόχλησε καθόλου τον Παναθηναϊκό καθώς πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Europa League.

Σάμσουνσπορ: Κοτσούκ, Γιαβρού (79′ Μέντες), Σάτκα, Φαν Ντρόγκελεν, Τόμασον, Γιουκσέλ (60′ Χόλσε), Ντιμάτα, Εντσάμ, Μακούμπου (85′ Αϊντόγλου), Κίλινιτς (60′ Ντιμάτα), Μουαντιλμαντζί (79′ Γιαλντίρ).

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας (71′ Σιώπης), Τετέ (89′ Γερεμέγεφ), Τζούριτσιτς (63′ Πελίστρι), Ιωαννίδης (71′ Σφιντέρσκι).