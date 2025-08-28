Η ΑΕΚ άφησε πίσω της το περσινό κάζο από τη Νόα και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Europa Conference League με το 2-0 επί της Άντερλεχτ, στη ρεβάνς του 1-1 στο Βέλγιο, χάρη στα γκολ των Κοϊτά και Κουτέσα.

Η Ένωση μπήκε καλά στο παιχνίδι καθώς έδειξε διάθεση να πρεσάρει ψηλά και οδηγούσε σε λάθη τους Βέλγους, οι οποίοι δυσκολεύονταν να κρατήσουν τη μπάλα στην κατοχή τους. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν, έτσι, συνεχώς στην επίθεση και προσπαθούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να φτάσει στο γκολ.

Σε ένα παιχνίδι που είχε καλό ρυθμό, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν καλή ευκαιρία στο 21′ μετά το τρίγωνο των Πήλιου – Κοϊτά – Κουτέσα αλλά ο τελευταίο ήταν άστοχος, για να ακολουθήσει στο 24′ νέα ευκαιρία, ακόμη καλύτερη, με τον Πιερό που άργησε να εκτελέσει μετά την πάσα του Πινέδα, με συνέπεια να προλάβει να βάλει την κόντρα ο Χέι.

Όπως και να έχει, ο «δικέφαλος αετός» είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, ήταν στην επίθεση ψάχνοντας το γκολ και το πέτυχε τελικά στο 38′ με το σουτ του Κοϊτά εκτός περιοχής. Το πρώτο ημίχρονο, επομένως, ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 1-0 και με την έναρξη του δεύτερου η ΑΕΚ έβαλε βάσεις πρόκρισης.

Στο 48′ ο Κουτέσα με ωραίο δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Κούζεμανς για το 2-0, με την Ένωση να έχει πάρει τα πάνω της και να πλησιάζει και σε τρίτο γκολ στο 52′ με τον Πινέδα. Η Άντερλεχτ, όπως ήταν λογικό, βγήκε στην επίθεση με πολλούς παίκτες στη συνέχεια ψάχνοντας το γκολ που θα την έβαζε ξανά στο παιχνίδι, οι «κιτρινόμαυροι» όμως αμύνονταν σωστά.

Οι Βέλγοι είχαν την καλύτερή τους φάση στο 71′ με την κεφαλιά του Ντόλμπεργκ που έφυγε λίγο άουτ μετά τη σέντρα του Αουγκούστινσον, με την ΑΕΚ να αμύνεται, να κρατάει τη νίκη και να παίρνει την πρόκριση για τη League Phase του Europa Conference League.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Ελίασον (73′ Λιούμπιτσιτς), Κοϊτά (89′ Βίντα), Κουτέσα (77′ Πενράις), Πιερό (73′ Γιόβιτς).

Άντερλεχτ: Κούζεμανς, Μααμάρ (68′ Ντε Γκρέεφ), Χέι, Κάνα, Οζκάν (46′ Αουγκούστινσον), Ντε Κατ (46′ Βερσχάρεν), Λανσάνα, Ουέρτα (46′ Μπερτατσίνι), Ανγκούλο, Τ. Αζάρ (68′ Στρέκιενς), Ντόλμπεργκ.