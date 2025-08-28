Με γκολ των Μεϊτέ, Κωνσταντέλια, Τσάλοφ, Γιακουμάκη και Πέλκα ο ΠΑΟΚ διέλυσε με 5-0 τη Ριέκα από την οποία είχε ηττηθεί με 1-0 στην Κροατία και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν εξαιρετική παράδοση σε ό,τι αφορά τις ρεβάνς κόντρα σε ομάδες της Κροατίας και από νωρίς φάνηκε πως τα πράγματα θα πήγαιναν και πάλι όπως έπρεπε. Αφού αποφεύχθηκε η ζημιά μετά το μεγάλο λάθος της άμυνας μόλις στο 1ο λεπτό, δεν άργησε να έρθει η ώρα των πανηγυρισμών.

Στο 11′ ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μεϊτέ με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, τονώνοντας κι άλλο την ψυχολογία της ομάδας του. Ο «δικέφαλος του βορρά» μπορούσε, πλέον, να διαχειριστεί όπως ήθελε το παιχνίδι και δεν άργησε τελικά να έρθει και το δεύτερο γκολ.

Στο 25′ ο Κωνσταντέλιας πήρε τη μπάλα σε πλάγια θέση και από εκεί και πέρα με ωραία ατομική ενέργεια πάτησε στην περιοχή και έγραψε το 2-0, το οποίο ήταν σκορ πρόκρισης για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η Ριέκα έδειχνε πιο κινητική καθώς έπρεπε οπωσδήποτε να σκοράρει για να ξαναμπεί στη διεκδίκηση της πρόκρισης, στο 56′ όμως όλα κρίθηκαν… Το λάθος που έγινε στην άμυνα των φιλοξενούμενων είχε ως αποτέλεσμα ο Κωνσταντέλιας να πάρει τη μπάλα και να δώσει έτοιμο γκολ στον Τσάλοφ για το 3-0.

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν, πλέον, αγκαλιά με την πρόκριση και από εκεί και πέρα η είσοδος του Γιακουμάκη έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη-πρόκριση. Ο διεθνής Έλληνας φορ ήταν αυτός που κέρδισε την αποβολή -με 2η κίτρινη κάρτα- του Μαϊστόροβιτς στο 71′ και λίγα λεπτά μετά, στο 77′, με εκπληκτική προσπάθεια και τελείωμα έγραψε το 4-0 μέσα σε αποθέωση!

Η πρόκριση στη League Phase του Europa League είχε εξασφαλιστεί και στο 89′ ο Πέλκας, έπειτα από νέα αδράνεια της κροατικής άμυνας, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 5-0.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79′ Καμαρά), Ντεσπόντοφ (69′ Τάισον), Κωνσταντέλιας (79′ Πέλκας), Ζίβκοβιτς (79′ Ιβανούσετς), Τσάλοφ (69′ Γιακουμάκης).

Ριέκα: Ζλόμισλιτς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Λασίτσκας, Πέτροβιτς, Ντάντας (75′ Χούσιτς), Όρετς (60′ Μπούτιτς), Μέναλο (60′ Τσοπ), Γιάνκοβιτς, Φρουκ (84′ Μπογκόγεβιτς).