Έξι αλλοδαποί συνελήφθησαν το Σάββατο στον Πύργο από αστυνομικούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και παράνομης μεταφοράς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου εντοπίστηκε επιβατηγό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας από τους συλληφθέντες. Στο όχημα επέβαιναν ακόμη πέντε αλλοδαποί, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο οδηγός είχε παραλάβει τους πέντε επιβάτες από τα Λεχαινά Ηλείας, με τελικό προορισμό τη Σκάλα Λακωνίας.

Οι έξι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.