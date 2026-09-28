Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων για τον εντοπισμό δύο ανδρών, οι οποίοι φέρονται να διέρρηξαν κατοικία στην Πλατανιώτισσα και στη συνέχεια να εμβόλισαν περιπολικό στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.com, οι δύο άνδρες μπήκαν σε σπίτι στην Πλατανιώτισσα με σκοπό να αφαιρέσουν χρήματα και αντικείμενα.

Κατά τη διαφυγή τους έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος τους συνάντησε κατά την έξοδό τους από την κατοικία. Οι δύο άνδρες φέρονται να τον απείλησαν και αμέσως μετά επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο, αναπτύσσοντας ταχύτητα για να απομακρυνθούν.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Καλαβρύτων και ξεκίνησαν άμεσα αναζητήσεις. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο περιπολικά με τέσσερις αστυνομικούς, τα οποία κινήθηκαν από διαφορετικά σημεία προκειμένου να περιοριστούν οι πιθανές διαδρομές διαφυγής.

Εμβόλισαν περιπολικό για να ξεφύγουν

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα κοντά στο Δροσάτο, στην κατεύθυνση προς τη Γουμένισσα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν οι δύο άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις, φέρονται να έπεσαν με το αυτοκίνητό τους πάνω σε περιπολικό και στη συνέχεια να συνέχισαν τη διαφυγή τους.

Η αστυνομική επιχείρηση επεκτάθηκε στην ευρύτερη περιοχή, με δυνάμεις να αναπτύσσονται σε δρόμους και περάσματα από τα οποία θα μπορούσαν να κινηθούν οι καταδιωκόμενοι. Στις έρευνες χρησιμοποιήθηκε επίσης drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Μάνεσι.

Εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και διέφυγαν με δεύτερο όχημα

Η καταδίωξη συνεχίστηκε έως την περιοχή των Λαπατοχωρίων. Εκεί, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, οι δύο άνδρες άφησαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή και επιβιβάστηκαν σε άλλο όχημα, το οποίο φέρεται να τους περίμενε.

Το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο βρέθηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε, ενώ εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τη συλλογή στοιχείων.

Οι δύο άνδρες κατάφεραν να συνεχίσουν με το δεύτερο όχημα. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι κινήθηκαν προς την περιοχή των Καλαβρύτων, με τις Αρχές να εξετάζουν ως πιθανή διαδρομή και εκείνη προς Πούντα – Καλάβρυτα.

Ταυτοποιήθηκαν οι δύο άνδρες – Συνεχίζονται οι αναζητήσεις

Οι Αρχές φέρονται να έχουν εξακριβώσει την ταυτότητα των δύο ανδρών και η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους παραμένει σε εξέλιξη.

Οι έρευνες καλύπτουν μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής, ενώ εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ένας από τους εμπλεκομένους να κατευθύνθηκε ή να αναζήτησε σημείο για να κρυφτεί μεταξύ Τρεχλού και Λαπάτες.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να ελέγχουν τις πιθανές διαδρομές που μπορεί να ακολούθησαν μετά την αλλαγή οχήματος, με τις αναζητήσεις να επικεντρώνονται στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.