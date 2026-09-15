Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάι, που δεν επέστρεψε από την άδεια που είχε λάβει από τη φυλακή, έχουν εξαπολύσει οι Αρχές. Ο διαβόητος βαρυποινίτης ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στο επεισόδιο με πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής 13/9 στην Ανάβυσσο και από τότε τα ίχνη του έχουν χαθεί.

Ο Αλκέτ Ριζάι είχε λάβει την 17η άδειά του από τη φυλακή, όπως επισημάνθηκε το πρωί της Τρίτης 15/9 στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

Η συμπλοκή έξω από beach bar

Περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 13/9 έξω από beach bar στην Ανάβυσσο σημειώθηκε συμπλοκή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ANT1, πριν από το περιστατικό με τους πυροβολισμός φέρεται να υπήρχε ένας γάμος στην Ανάβυσσο και θεωρείται πιθανό ο Αλκέτ Ριζάι να ήταν καλεσμένος.

Κατά τις ιδίες πληροφορίες ο βαρυποινίτης φέρεται να ήθελε να συνεχίσει το γλέντι όταν ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε τη μουσική και τότε ξεκίνησαν όλα, με τον Αλκέτ Ριζάι να στρέφει το όπλο προς τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και να τον απειλεί.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 41χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η 39χρονη σύζυγός του.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά έναν ακόμα άνδρα από το Αφγανιστάν, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν ως «προσωπικό ασφαλείας» στο beach bar και να είναι αυτός που πυροβόλησε.