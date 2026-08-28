Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι στη Μύκονο, όταν η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας του νησιού ενημερώθηκε για άγριο καυγά ανάμεσα σε δύο άτομα καθώς επίσης και για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο δεν εντόπισαν κάλυκες ή βολίδες, ενώ και από την πρώτη εξέταση βίντεο από κάμερες ασφαλείας δεν φαίνεται να προκύπτουν πυροβολισμοί.

Επίσης, τα δύο άτομα που συμμετείχαν στον καυγά είχαν αποχωρήσει, έχοντας αφήσει πίσω τους ένα κράνος μοτοσικλέτας.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό και λαμβάνουν καταθέσεις, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους και να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.