Τραγικός επίλογος γράφτηκε στις πολυήμερες έρευνες για τον εντοπισμό του 59χρονου ψυχολόγου από το Ναύπλιο, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή. Η εξαφάνισή του είχε κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες έδιναν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό του.

Η σορός του 59χρονου εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Κυριακής 2 Αυγούστου σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή στην Κάντια Αργολίδας. Λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης του σώματος, έχει διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ έχουν ήδη συλληφθεί δύο αλλοδαποί ινδικής καταγωγής, όπως αναφέρει το argolida24.gr.

Η επιχείρηση εντοπισμού του 59χρονου διήρκεσε συνολικά εννέα ημέρες, με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του Λιμενικού Σώματος. Σημαντική ήταν και η συνδρομή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας, αλλά και πολλών πολιτών που συμμετείχαν στις έρευνες, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr.