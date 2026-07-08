Με χειροπέδες κατέληξαν δύο γυναίκες Ρομά, ηλικίας 37 και 38 ετών, οι οποίες το απόγευμα της Τρίτης προκάλεσαν ένταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας.

Όλα ξεκίνησαν όταν μία ομάδα Ρομά άρχισε να φωνάζει και να προκαλεί μικροεπεισόδια, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στη διενέργεια αξονικής τομογραφίας.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, με τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο να περνούν χειροπέδες στις δύο γυναίκες για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ενώ κάποιοι άλλοι ομόφυλοί τους που έκαναν τον ίδιο κακό χαμό, στη θέα των αστυνομικών έφυγαν για να αποφύγουν τη σύλληψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 37χρονη και η 38χρονη οδηγήθηκαν στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Την ίδια ώρα, όπως προκύπτει από πηγές εντός του νοσοκομείου, η ομάδα των Ρομά όχι μόνο έβρισε και απείλησε γιατρούς και νοσηλευτές επειδή καθυστερούσε να εξεταστεί το ομόφυλό τους άτομο, αλλά έσπασαν και κάποια τζάμια σε γκισέ.

Σοβαρό επεισόδιο και στο Κέντρο Υγείας Σπάτων

Εν τω μεταξύ, στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρεις Ρομά, 34, 29 και 20 ετών, οι οποίοι, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο χθες το βράδυ στο Κέντρο Υγείας Σπάτων, αλλά και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου οδηγήθηκαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις άνδρες, γύρω στις 22:00 χθες το βράδυ, Τρίτη 7/7/2026, επιτέθηκαν σε νοσηλευτές μέσα στο Κέντρο Υγείας, όπου βρίσκονταν για προσωπική τους υπόθεση. Κλήθηκε η αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα οι τρεις Ρομά συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου όμως συνέχισαν το επεισόδιο και προξένησαν φθορές στα κρατητήρια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, απειλή, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και φθορές.