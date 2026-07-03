Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε ανακοίνωση για την αντιμετώπιση των εμπρηστικών επιθέσεων, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες με στόχο την εξιχνίαση κάθε υπόθεσης.

Παράλληλα, τονίζει ότι κάθε νέο περιστατικό εξετάζεται διεξοδικά, ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο διερευνάται και η πιθανή σύνδεσή του με υποθέσεις του παρελθόντος. Στην ανακοίνωση παρατίθενται επίσης στοιχεία για τη δράση της ΕΛ.ΑΣ. τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών της και ιδίως των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, αντιμετωπίζει με συστηματικό και διαρκή τρόπο τα περιστατικά εμπρηστικών επιθέσεων και λοιπών συναφών αξιόποινων πράξεων, αξιοποιώντας τόσο τα στοιχεία κάθε νέας υπόθεσης όσο και τη συνδυαστική αξιολόγηση παλαιότερων δικογραφιών, όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο.

Η αποτελεσματικότητα της δράσης των αρμόδιων Υπηρεσιών αποτυπώνεται και στα στοιχεία των τελευταίων ετών. Ειδικότερα, μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες το 2024, 72 το 2025 και ήδη 41 κατά το τρέχον έτος, ενώ κατά την ίδια περίοδο (2024-2026) πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις.

Κάθε νέα υπόθεση διερευνάται μεθοδικά, με στόχο την ταυτοποίηση και σύλληψη τόσο των φυσικών αυτουργών όσο και κάθε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου, ώστε οι υπαίτιοι να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης βάσει πλήρους και αδιάσειστου αποδεικτικού υλικού».