Έντονη αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε στη Ρόδο, στην περιοχή Φαληράκι, όταν ένας τουρίστας ανέβηκε ολόγυμνος πάνω στην οροφή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από περαστικούς, οι οποίοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι τις κινήσεις του άνδρα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, σκαρφάλωσε στο όχημα, κάθισε πάνω σε αυτό και στη συνέχεια στάθηκε όρθιος. Λίγη ώρα αργότερα κατέβηκε, χωρίς να έχει γίνει γνωστό τι προηγήθηκε ή αν έγινε παρέμβαση των Αρχών, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr.