Ανατριχίλα προκαλούν τα όσα έχουν γίνει γνωστά και αφορούν ένα σκυλάκι το οποίο εντοπίστηκε από φιλόζωους να ζει μέσα σε ένα σπίτι-χωματερή, νηστικό και διψασμένο στον Βόλο.

Το ζώο επιβίωνε ανάμεσα στα απορρίμματα και το σπίτι έμοιαζε με χωματερή ενώ η αστυνομία που κλήθηκε επί τόπου αποκάλυψε τελικά πως οι ένοικοι ήταν καταπατητές.

Όπως μεταδίδει το gegonota.news το ζώο, το οποίο είχε περιοριστεί εκεί από άτομα που είχαν καταπατήσει τον χώρο, βρισκόταν σε κατάσταση ακραίου στρες, στερημένο από τροφή, νερό και στοιχειώδη φροντίδα, καλώντας απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Η άμεση κινητοποίηση των εθελοντών και η υποδειγματική ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού, δηλαδή της αστυνομίας, της πυροσβεστικής αρχής και των εισαγγελικών αρχών οδήγησαν στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης διάσωσης.

Με αφορμή αυτή την υπόθεση, το Σωματείο Κόσμος και Φύση απευθύνει μια ισχυρή έκκληση προς την τοπική κοινωνία: η σιωπή και η αδιαφορία απέναντι στην κακοποίηση ή την παραμέληση ζώων συνιστά συνενοχή. Προτρέπουμε κάθε συμπολίτη μας που αντιλαμβάνεται ανάλογες συνθήκες εγκλωβισμού ή κακομεταχείρισης να μην διστάζει και να προβαίνει αμέσως σε επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές, ενημερώνοντας παράλληλα τα φιλοζωικά σωματεία. Αυτή η πράξη ευθύνης είναι η μόνη φωνή για τα πλάσματα που υποφέρουν βουβά.

Πλέον το μικρόσωμο σκυλάκι βρίσκεται πλέον σε ασφαλές περιβάλλον φιλοξενίας, λαμβάνοντας την απαραίτητη φροντίδα και τη θαλπωρή που τόσο στερήθηκε. Μόλις αναρρώσει πλήρως, θα αναζητηθεί για αυτό μια υπεύθυνη, παντοτινή οικογένεια μέσω υιοθεσίας.