Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων που σημειώθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου από κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο γυναικών, 33 και 48 ετών αντίστοιχα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο γυναίκες εισήλθαν στο κατάστημα προσποιούμενες τις πελάτισσες και άρπαξαν μία λευκόχρυση αλυσίδα λαιμού με ημιπολύτιμους λίθους, καθώς και ένα μενταγιόν, συνολικής αξίας 3.300 ευρώ.

Τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.